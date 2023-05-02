​​​​​​​بسي هوزات: انتخابات 14 أيار انتخابات لمحاسبة النظام الفاشي

جاء تأكيد الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني؛ بسي هوزات، في مقال لصحيفة سرخبون.

وقالت بسي هوزات: "إن النظام الفاشي يسعى لاستغلال انتخابات 14 أيار؛ لتبرير سياسات الإبادة بحق الكرد والطبيعة والمرأة والعمال"، مؤكدة أن هذه الانتخابات تعتبر مرحلة للتغيير الجذري في تركيا عبر إنهاء النظام الفاشي".

ونوّهت "أن النظام الفاشي يسعى لاستغلال الانتخابات لتبرير سياسات الإبادة، وأن الفاشية وضعت تركيا في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وتم إنفاق جميع موارد تركيا الاقتصادية على الحرب، إذ كان الجنود والشرطة والجندرمة يقتلون الكرد في وقت كان ينتظر فيه مئات الآلاف من الأشخاص أن يتم إنقاذهم من تحت الأنقاض".

فلسفة التأسيس لنظام الدولة التركية القومية هي إبادة الكرد

وأضافت بسي هوزات إن "الدولة التركية قد تحوّلت إلى شخصية فاشية بمرحلة العشرين عاماً من سلطة حزب العدالة والتنمية، وإن فلسفة التأسيس لنظام الدولة التركية القومية، الذي أكمل مائة عام، هي إبادة الكرد وإنكار العقيدة العلوية والصهر وتدمير جميع الهويات المختلفة".

وأشارت إلى أنه "تم تشكيل التحالف الفاشي بين حزب العدالة والتنمية – حزب الحركة القومية – أركنكون، لإزالة حزب العمال الكردستاني الذي تأسس ضد المجازر، وتم تشكيل هذا التحالف من أجل تحويل ظروف الحرب العالمية الثالثة والفوضى وعدم الاستقرار التي سببتهما هذه الحرب إلى فرصة وإبادة للكرد".

نظام العزلة في إمرالي أصبح مطلقاً من قبل التحالف الفاشي

وعن العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان نوّهت بسي هوزات أن "نظام العزلة والتعذيب الساري في إمرالي منذ 24 عاماً، أصبح مطلقاً من قبل التحالف الفاشي".

مضيفة: "انقطع اتصال القائد عبد الله أوجلان بالعالم الخارجي تماماً، وتُشن حرب خاصة ونفسية ممنهجة لم يتم رؤيتها في التاريخ عليه".

وأشارت بسي هوزات أن "الدولة التركية الفاشية أرادت كسر إرادة القائد عبد الله أوجلان، وإخضاع حركة الحرية والشعب، وتم إحباط هذه السياسة عبر موقف القائد، ضد الضغط ونضال حركة الحرية ومقاومة الشعب".

تدمير الفاشية سينهي سياسات الإبادة ويعزز أرضية النضال الديمقراطي

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني؛ بسي هوزات نوّهت إلى أنه نتيجة لكل الأسباب السابقة؛ فقد أصبحت انتخابات 14 أيار انتخابات لمحاسبة النظام الفاشي.

مؤكدة أن "تدمير السلطة الفاشية العنصرية سينهي سياسات الإبادة وسيعزز أرضية النضال الديمقراطي".

(ل م)