​​​​​​​بسي هوزات: القائد أوجلان أعاد خلق امرأة حرة ومجتمع حر

في حديث لها عن حقيقة القائد أوجلان قالت بسي هوزات "إن المسيرة النضالية للقائد أوجلان المتواصلة من أجل الحرية هي حقيقة الحياة الحرة والديمقراطية، حيث خلق القائد أوجلان شخصية حزب العمال الكردستاني وأسس هويته بشخصيته المليئة بحب الحقيقة وحرية المرأة والبيئة والديمقراطية".

مضيفة "إن واقع حزب العمال الكردستاني هو عمل لا مثيل له للقائد أوجلان الذي سار نحو الحرية دون أن يخون أحلام طفولته؛ لذلك، إذا تم تعريف حزب العمال الكردستاني فقط من خلال برنامجه، ونظامه، وأهدافه التكتيكية والاستراتيجية على المدى القصير، والمتوسط والطويل، فسيكون تعريفاً محدوداً للغاية، حيث تجسدت أيديولوجية الحزب وسياسته، وبرامجه، ونظامه، وأهدافه وخططه الاستراتيجية في شخصية القائد أوجلان وكشف معه قوة التنشئة الاجتماعية، لذلك، تغلبت حقيقة القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني على جميع أنواع الصعوبات والعقبات وخلقت قيماً عظيمة مع شغف كبير بالنضال وأصبحت مصدر أمل للإنسانية الحرة".

سعى وراء أحلامه بعقله ومشاعره وأسلوبه

تابعت بسي هوزات "الطفولة هي المرحلة الأكثر بساطة ونقاء وحرية ومساواة وعدالة في حياة المرء، كانت طفولة القائد أوجلان مرحلة مختلفة ومستقلة إلى جانب كل هذه الخصائص، وقد كان القائد أوجلان طفلاً مميزاً جداً، حيث سعى وراء أحلامه بعقله، ومشاعره، وأسلوبه، وعلاقاته، وبجدية ورغبة كبيرين، وباهتمامه بالأسئلة التي كان يطرحها، وتعجبه، وحبه، وحماسه، بكل مشاعره وبحثه العقلاني للحياة، فهو في بساطة لا مثيل لها وعمق فريد، إنه صادق، يشارك، وينظم، ويخلق، ويقرأ ويحاول فهم الحياة. إن بحثه عن المعنى والحقيقة عميق ولافت للانتباه".

مؤكدة "عندما ينظر المرء إلى تاريخ البشرية، سيتبين أن مرحلة المجتمع الطبيعي هي مرحلة الطفولة البشرية، لذا فهي تشبه طفولة الإنسان، إذا قمنا بتعداد خصائص المجتمع الطبيعي واحدة تلو الأخرى، فسنرى أن نفس الخاصية موجودة مع الطفل، أن حقيقة الوجود هي علامة الخلية الأساسية، وحقيقة المجتمع والمرء، هذا هو الإنسان وما يليه كذب وانحراف، لقد حوّل القائد أوجلان الخلية الأساسية للمجتمع والمرء إلى بحر كبير من المعنى، إنه محارب شغوف في سبيل الحقيقة حيث أعاد خلق امرأة حرة ومجتمع حر".

يتبع...