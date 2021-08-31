​​​​​​​بشير ملا نواف: يجب على المجتمع تعزيز الحماية الذاتية

في القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، حاولت الليبرالية والنيوليبرالية القضاء على الخصائص الحقيقية للشعوب، لكن الشعوب أيضًا طورت أساليب مختلفة لحماية أنفسها من الهجمات والحفاظ على قيمها الثقافية والحماية الذاتية.

يشرح القائد عبد الله أوجلان الحماية الذاتية للمجتمعات على النحو التالي "المجتمع الذي لا يستطيع حماية نفسه يفقد طابعه الأخلاقي والسياسي إما أن يصبح المجتمع محتلاً ومتهالكاً وممزقاً وإما أنه في خضم المقاومة يريد استعادة خصائصه الأخلاقية والسياسية من جديد؛ الحماية الذاتية هي اسم هذه المرحلة ".

كثفت الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها هجماتهم على شمال وشرق سوريا في الأيام الماضية في خط زركان وتل تمر والشهباء وشيراوا وعين عيسى. تتفق العديد من الأطراف على أن هذه الهجمات تتم بموافقة القوات الدولية في المنطقة. أثارت شدة الهجمات أيضًا مناقشات حول الحماية الذاتية. لأنها أظهرت مرة أخرى مدى ضرورة وأهمية الحماية الذاتية المجتمعية في شمال وشرق سوريا.

تحدث بشير ملا نواف ، عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا والمحاضر في قسم الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة روج آفا ، لوكالتنا حول أهمية الحماية الذاتية الاجتماعية.

أشار بشير ملا نواف إلى أهمية انخراط جميع شعوب شمال وشرق سوريا في الحماية الذاتية الاجتماعية ضد هجمات الدولة التركية المحتلة وقال:" إن تاريخ الدولة التركية هو تاريخ إبادة الشعوب. في هذا الإطار يجب معرفة الدولة التركية حق المعرفة وممارسة جميع أنواع وأساليب النضال ضدها".

وأشار ملا نواف إلى أن الهدف هو تصفية الإدارة الذاتية ،وقال "تواصل الدولة التركية إبداء موقف هجومي تجاه إنجازات الشعوب بعد ثورة روج آفا ".

استذكر ملا نواف هجمات الإبادة الجماعية على الكرد في أعوام 1990 وقال: "هجمات اليوم أكثر خطورة. هذه الهجمات لا تتعلق فقط بشمال وشرق سوريا، بل تؤثر أيضًا على أجزاء كردستان الأربعة لأن النتيجة التي يتم التوصل إليها في روج آفا تؤثر في أجزاء كردستان الأربعة. يجب على جميع الشعوب التي تعيش في الشرق الأوسط أن تلعب دورها في الحماية الذاتية الاجتماعية في روج آفا ".

يجب أن يكون الجميع متيقظاً للدعاية السوداء للدولة التركية

أوضح بشير ملا نواف أن الدولة التركية تقوم بدعاية سوداء ضد الشعب واستفزازه وقال: "هذه الاعتداءات تتم ضد الحساسيات الاجتماعية في مناطق مختلفة . إنهم يحاولون خلق قناعة عامة من خلال وسائل الإعلام الرقمية وبعض الهيكليات الخاصة. ما يجب القيام به هو التيقظ الدائم وعدم السماح بمثل هذه المقاربات، من الضروري التحرك بتعقل ووعي. يجب الكشف عن الأشخاص المنضمين لهذه العمليات. ويجب أن تعمل التنظيمات الديمقراطية الكبيرة والتنظيمات المدنية بتحركات أكثر نشاطاً. يجب أن ينخرط الشعب في هذه الجهود بنشاط والقضاء على هذه الدعاية السوداء التي تهدف للمهاجمة".

كما أشار ملا نواف لأهمية النضال المنظم ضد الهجمات ، وتابع " يجب أن ينخرط شعبنا في تنظيمات الحماية الذاتية الاجتماعية ضد كل أشكال الهجمات. من المهم جدًا أن يتحد المجتمع من الناحية المادية والمعنوية .يجب أن نكون مع قواتنا الدفاعية التي لم تتراجع حتى الآن خطوة واحدة أمام المحتلين ".

'نجاح النضال بيد المجتمع'

ذكر ملا نواف أنه في بداية ثورة روج آفا اتخذ الشعب مكانه ضمن الحماية الذاتية بدءاً من سري كانيه وحتى الشيخ مقصود وأظهروا ما الذي يمكنهم تحقيقه، وتابع:" في بداية ثورة روج آفا ، عندما هاجم المرتزقة سري كانيه أظهر الشعب حقاً الحماية الذاتية الاجتماعية هناك كما هاجم المرتزقة مناطق مختلفة من الشيخ مقصود وحلب، ولم يكن الشعب الكردي في ذلك الوقت بهذه القوة، كانت هناك مشكلة في الذخيرة والأسلحة، وفي هذا السياق فعل الناس كل شيء ماديًا ومعنوياً وحموا أحياءهم من المرتزقة. اليوم الناس يدافعون عن أنفسهم قدر استطاعتهم. المجتمع يقود النضال ويجب على المجتمع أن يفي بمسؤوليته في هذا الصدد. يجب أن يظهر شعبنا في هذه المرحلة مدى أهمية الحماية الذاتية".

ودعا ملا نواف الشعب لتعزيز الحماية الذاتية والتنظيم ضد الهجمات، وقال: "يجب أن يستخلص شعبنا العبر من وحشية الدولة التركية في مناطق عفرين و سري كانيه وكري سبي المحتلة".

وأضاف ملا نواف: "تحاول الدولة التركية بدعايتها بين الشعب وعلى حساباتها على وسائل الإعلام الرقمية منع وعي الشعب. يجب على شعوب شمال وشرق سوريا أن تتنبه لهذه الألاعيب المعادية وأن تنظم حمايتها الذاتية".

(ر)

ANHA