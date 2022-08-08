​​​​​​​بشكل مكثف.. مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون مواقع لحكومة دمشق في ريف حماة

ونفذ مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى، على مواقع لقوات حكومة دمشق في ريفي حماة الغربي والشمالي الغربي، وذلك رداً على مقتل 3 من مرتزقة "أنصار التركستان" يوم أمس، باستهداف لقوات حكومة دمشق، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف القصف العنيف لمرتزقة "الفتح المبين" كل من جورين والبحصة والمشاريع والحاكورة والعمقية والمنارة، دون معلومات حتى اللحظة عن وقوع قتلى.

وأمس، استهدفت قوات حكومة دمشق سيارة عسكرية كان يستقلها مرتزقة "أنصار التركستان" بصاروخ موجه على محور الحاكورة في سهل الغاب، ما أدى إلى مقتل ثلاث منهم، كما ردت الأخيرة بقذائف الهاون مستهدفة محور الحاكورة ومناطق أخرى في السهل.

(ل د)