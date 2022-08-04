​​​​​​​بشكل مباشر.. قوات دمشق تستهدف آلية تابعة للاحتلال التركي في ريف إدلب الشرقي

استهدفت قوات حكومة دمشق بشكل مباشر، آلية لقوات الاحتلال التركي على محور آفس في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية محيط قرية مكلبيس في ريف حلب الغربي، تزامناً مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وكان المرصد قد رصد، أمس، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات حكومة دمشق على قريتي كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربي، كما استهدفت مناطق في فليفل وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)