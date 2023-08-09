​​​​​​​بشار الأسد: لماذا نلتقي أردوغان لنشرب المرطبات مثلاً؟

هاجم بشار الأسد رئيس دول الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً إنّه لن يكون هناك أي لقاء مع الأخير وفق شروطه، وذلك حسب تصريحات للأسد لقناة "سكاي نيوز" عربية.

واعتبر الأسد أن: "هدف بلاده واضح وهو انسحاب تركيا من الأراضي السورية، فيما هدف أردوغان من الجلوس معه هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا"، مردفاً: "من دون تحضير يعني من دون نتائج، لماذا نلتقي أردوغان، لكي نشرب المرطبات مثلاً؟".

وفي شهر تموز الفائت، قال رئيس دولة الاحتلال إنّه "منفتح على عقد لقاء مع بشار الأسد، لكنه يرى أن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كشرط مسبق لإجراء محادثات غير مقبول".

(م ش)