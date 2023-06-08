​​​​​​​بشار الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير تونس في دمشق

وحضر قبول الأوراق، وزير الخارجية لدى حكومة دمشق فيصل المقداد ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلّم يوم 27 نيسان المنصرم أوراق اعتماد محمد المهذبي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى دمشق، لينهي بذلك سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية والتي امتدت لأكثر من 11 عاماً.

والسفير فوق العادة مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء؛ تُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمكّنه غالباً من إمكانيات استثنائية لأداء مهمته.

(سـ)