​​​​​​​بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مراسم الذكرى الرابعة لبدء الهجمات على عفرين في السليمانية

أعلنت اللجنة التحضيرية لمراسم الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين، تأجيل المراسم المقرر إجراؤها في ذكرى بدء الهجمات على عفرين، في مدينة السليمانية، بباشور نتيجة سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.
خبر 2022-01-20T12:00:00 مركز الأخبار

ونشرت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان، اليوم الخميس، على صفحتها موقع "فيسبوك" الافتراضي، توضيحاً باسم اللجنة التحضيرية لمراسم الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين.

قالت فيه "بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بكثافة، تم تأجيل مراسم ذكرى احتلال عفرين والتي كانت مقررة اليوم في السليمانية إلى أجل غير مسمى.

كما تعلمون، استمرت المقاومة التاريخية لمقاتلي عفرين وأهلها لمدة ٥٨ يوماً، وعلى هذا الأساس قمنا بصفتنا اللجنة التحضيرية بتأجيل إقامة المراسم إلى يوم آخر خلال الـ ٥٨ يوماً القادمة وذلك بفعاليات ونشاطات أخرى".

(س ر)


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