​​​​​​​بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مراسم الذكرى الرابعة لبدء الهجمات على عفرين في السليمانية

ونشرت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان، اليوم الخميس، على صفحتها موقع "فيسبوك" الافتراضي، توضيحاً باسم اللجنة التحضيرية لمراسم الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين.

قالت فيه "بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بكثافة، تم تأجيل مراسم ذكرى احتلال عفرين والتي كانت مقررة اليوم في السليمانية إلى أجل غير مسمى.

كما تعلمون، استمرت المقاومة التاريخية لمقاتلي عفرين وأهلها لمدة ٥٨ يوماً، وعلى هذا الأساس قمنا بصفتنا اللجنة التحضيرية بتأجيل إقامة المراسم إلى يوم آخر خلال الـ ٥٨ يوماً القادمة وذلك بفعاليات ونشاطات أخرى".

(س ر)