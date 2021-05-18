​​​​​​​بسبب شربهم مياهاً ملوثة تسجيل 753 حالة تسمم في الحسكة منذ قطع تركيا للمياه

تستمر دولة الاحتلال التركي مع مرتزقتها بقطع المياه عن مدينة الحسكة وضواحيها منذ الـ12 من شهر نيسان من محطة علوك الواقعة في مدينة سري كانيه المحتلة.

وتتألف محطة علوك من 30 بئراً و8 مضخات, وبأوامر من دولة الاحتلال التركي يسمح بتشغيل مضخة واحدة و3 آبار فقط مقابل منح الإدارة الذاتية الكهرباء للمحطة, ولكن مياه هذه الآبار الثلاثة قليلة ولا تصل أحياء مدينة الحسكة.

ونتيجة اضطرار الأهالي لتعبئة خزاناتهم المنزلية من الآبار المتواجدة في الأحياء والتي مياه غالبيتها غير صالحة للشرب، تعرض المئات من الأطفال وأهالي المدينة إلى حالات تسمم وإسهال.

وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع الرئاسة المشتركة لمشفى الشعب في مدينة الحسكة الدكتور محمد سعيد العبد الله, وقال: "نحن كإدارة مشفى الشعب في الحسكة ومن خلال الإحصائيات التي قمنا بها في قسم الإسعاف تبين لدينا وصول أعداد كبيرة من حالات التسمم والإسهال وخاصة بعد انقطاع المياه عن المدينة من قبل دولة الاحتلال التركي".

وأضاف محمد سعيد العبد الله: "تصل إلى المشفى أعداد كبيرة من حالات التسمم والإسهال وأغلبها بين الأطفال ويرجح بأن تكون المياه هي السبب, لأنه لم تصل إلى المشفى قبل انقطاع المياه هكذا أعداد وفي آن واحد".

وتابع العبد الله حديثه: "المياه التي تصل إلى الأهالي عبر الصهاريج المدنية أغلبها غير صالحة للشرب والاستعمال حيث يتم تعبئة المياه من مصادر غير معروفة".

وبين العبد الله, هناك عدد من الآبار المتواجدة في أطراف المدينة مرخصة من قبل مديرية المياه وتحت رقابتها, إلا أن هناك عدة آبار أخرى أيضاً غير خاضعة للرقابة, والكثير من أصحاب الصهاريج لا يهتمون بنظافة الصهريج أثناء التعبئة والتوزيع.

وأكد محمد سعيد العبد الله, أن المياه التي تصل إلى الأحياء عبر الكومينات خاضعة لرقابة مديرية المياه وصالحة للشرب إلا أن هناك الكثير من الصهاريج المدنية حيث لا يُعرف من أي آبار يقومون بتعبئة تلك المياه.

ونوه محمد سعيد العبد الله, أنه بسبب ضعف الإمكانيات لدى بعض العوائل يقومون بتعبئة المياه من الآبار المنزلية وهي غير صالحة للشرب وحتى الاستعمال حيث تسبب التسمم والإسهال بالإضافة إلى أمراض جلدية.

وأشار العبد الله, إلى أنه خلال شهر نيسان وصلت أعداد الإصابات إلى حوالي 616 حالة تسمم وإسهال, أما عند الأطفال فتجاوز الـ400 حالة بين التسمم والإسهال.

وأوضح العبد الله "هناك عدم تقيد من قبل الأهالي أيضاً بالتعليمات الصحية حيث من المفروض أن يتم غلي المياه جيداً وفيما بعد يتم إعطاؤها للأطفال لتجنب هكذا حالات".

وأردف العبد الله بالقول "ففي فترة العيد وصل إلى المشفى الكثير من الحالات وكانت على الشكل التالي: حالات التسمم عند الكبار 73, حالات التسمم لدى الأطفال 10, حالات الإسهال عند الأطفال 30 حالة, وعند الكبار 24 حالة, فبشكل كلي وصلت أعداد الإصابات إلى 753 حالة تسمم وإسهال منذ قطع المياه عن المدينة".

وناشد العبد الله المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل ووضع حد لدولة الاحتلال التركي.

ومن جانبها قالت الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة سوزادر أحمد "مدينة الحسكة تعيش كارثة إنسانية بسبب انقطاع المياه من محطة علوك أو تشغيلها بطاقة إنتاجية قليلة جداً".

وأضافت سوزدار أحمد "نحتاج إلى يومين حتى ثلاثة أيام لتعبئة الخزانات التابعة لمديرية المياه حتى يتم ضخها لجزء من أجزاء المدينة لأن المرتزقة لا يقومون بتشغيل جميع الآبار والمضخات المتواجدة في المحطة".

وأكدت سوزدار أحمد, أن المياه التي تصل إلى الأهالي من قبل مديرية المياه في المدينة تكون معقمة وصالحة للشرب, حيث أن جميع الصهاريج التابعة لمديرية المياه أيضاً معقمة وتحت إشراف مختصين.

وبينت سوزادر, بالنسبة لحالات التسمم والإسهال التي تحصل بين الأهالي سببها استعمال الآبار المنزلية المتواجدة في الأحياء والتي تكون غير صالحة للشرب والاستعمال أيضاً".

ونوهت سوزدار, بأنهم صرحوا عدة مرات سابقاً بأن مياه الآبار المنزلية مياه ملوثة وتكون مقراً لمستعمرات "الشرشياكولي" والتي تسبب حالات التسمم.

ودعت سوزدار أحمد, الأهالي لتعقيم تلك المياه بإضافة مادة الكلور للقضاء على جميع الجراثيم, لكي تصبح صالحة فقط للاستخدام المنزلي وليس للشرب أيضاً.

(كروبل)

ANHA