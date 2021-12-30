​​​​​​​بسبب رفض طلباته.. مكتب العصر الحقوقي يقدم شكوى إلى هيئة القضاء والادعاء

ووفقاً لوكالة أنباء ميزبوتاميا، فقد قدم مكتب العصر الحقوقي بتاريخ الـ 24 من كانون الأول الجاري، شكوى إلى هيئة القضاء والادعاء تحت بند" ممارسة حقوقهم بشكل غير قانوني من خلال إساءة استخدام المنصب".

ولم يتم الحصول على أي معلومات بشأن القائد أوجلان، والمعتقلين الآخرين عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي آكتاش في سجن جزيرة إمرالي، منذ الـ 25 من آذار 2021، كما قوبلت جميع طلبات المحامين وأسر المعتقلين بالرفض.

ولأن مطالبهم لم يتم الرد عليها، فقد تقدم المحامون بطلب "الزيارة الفورية" إلى محكمة التنفيذ في بورصة في الـ 22 من تشرين الثاني، لكنها رفضت طلبهم بحجة قرار منع اللقاء مع القائد أوجلان منذ الـ 12 من تشرين الأول ولمدة 6 أشهر وحظر لقائه مع عائلته لمدة 3 شهور منذ الـ 18 من آب.

ولم يتم مشاركة أي معلومات مع المحامين بخصوص القرارات المذكورة كأساس لحظر اللقاء.

ولهذا، فإن مكتب العصر الحقوقي، قدّم شكوى إلى مكتب هيئة القضاء والادعاء في الـ 24 كانون الأول الجاري ضد المدعين العامين والمحامين، الذين "عرقلوا ممارسة حقوقهم بشكل غير قانوني من خلال إساءة استخدام المنصب".

وذكر المحامون في طلبهم أنه ينبغي فتح تحقيق إداري مع هؤلاء المدعين العامين والقضاة.

(ف)