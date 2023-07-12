​​​​​​​بسبب قيود طالبان.. أفغانيات معرضات لفقدان مصدر دخلهن الوحيد

أعلنت طالبان قبل عدة أيام، على مواقع التواصل الافتراضي، عن منحها مهلة حتى الرابع من آب/ أغسطس القادم، لأصحاب مراكز التجميل بأفغانستان، لجمع كل معداتهم وإغلاقها.

وأفادت بأنه وبعد ذلك التاريخ، "لن يكون لأصحابها الحق في العمل، وسيتم أخذ تراخيصهم".

فقدت صاحبة مركز التجميل في العاصمة كابول (ش. ص)، والدها قبل عام، والذي كان المعيل الوحيد للعائلة، وأصبحت هي المسؤولة عن أشقائها وشقيقاتها، لذلك تعمل في صالون للحلاقة النسائية من أجل توفير قوت يومهم واحتياجاتهم.

وحول أحدث القيود التي فرضتها طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان، تقول (ش. ص)، "لم أصدق أن طالبان لن تسمح لنا بالعمل حتى جاء أحد أعضاء وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة لطالبان إلى الصالون الخاص بي، وأخبرني أنه يجب عليّ جمع كافة معداتي في غضون شهر"، وذلك نقلاً عن أقوال نساء من أفغانستان، تحدثن لوكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وفي صالون التجميل هذا، وفقاً للوكالة، كان هناك العديد من المتدربات وكنّ من النساء اللواتي لم تسمح لهن طالبان بالعمل في المكاتب، وحسب أقوالهن، ذهبن إلى صالون الحلاقة لتعلم المهنة، لكن طالبان حرمتهن من ذلك أيضاً.

وقالت (ش. ص)، إنها أصيبت بصدمة لسماع هذا الخبر، لكن غالبية "مصففات الشعر" يحاولن إيجاد مكان يكنّ فيه بمأمن عن أعين طالبان، لمواصلة عملهن دون الاستسلام للقيود المفروضة عليهن.

(ي م)