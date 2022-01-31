​​​​​​​بسبب فساده.. تظاهرات تعم بغداد رفضاً لمرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية

وبدأ أهالي مدينة بغداد، قبل قليل، بالتجمع في الساحات وسط مدينة بغداد، رافضة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني “هوشيار زيباري” لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، بحسب ما أفادته وكالة "روج نيوز".

وهذه ليست التظاهرات الأولى ضد زيباري، حيث شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد يوم الجمعة الماضي تظاهرات رافضة لترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية وإعادة تدوير الشخصيات الفاسدة، وذلك بحسب شبكة "بغداد اليوم".

وكشفت تقارير عن تورط هوشيار زيباري شقيق والدة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في قضايا فساد إداري في كل من وزارتي الخارجية والمالية، بالإضافة إلى تجاوزه على المال العام، إذ هرب 119 مليون دولار من خزانة الدولة إلى حسابه الخاص في مصرف بريطاني في لندن.

وفي إطار انتشار الفساد اتهم زيباري بقبول شهادات مزورة آنذاك، إذ كشفت هيئة النزاهة إن 175 موظفاً ودبلوماسياً في وزارة الخارجية في عهد زيباري يحملون شهادات دراسية وأكاديمية مزورة.

(ل د)