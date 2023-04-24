​​​​​​​بسبب الإهمال وسوء الخدمات الأهالي يرفضون مراسم استذكار ضحايا مجزرة عام 1974

مرّ 49 عاماً على قصف نظام صدام حسين لبلدة قلادزى في باشور كردستان، حيث قام في الـ 24 من نيسان عام 1974 بقصف البلدة بالطائرات وقنابل النابالم، وأسفر ذلك عن استشهاد وجرح أكثر من 467 مواطنًا وطالبًا من جامعة السليمانية، وأعلن محافظ منطقة قلادزى أنه لن تقام مراسم رسمية هذا العام لاستذكار هذا الهجوم.

وقصف نظام صدام الحسين بلدة قلادزى التابعة لإدارة رابرين وجامعة السليمانية بقنابل النابالم وطائراته الحربية، حيث فقد 163 مواطنًا لحياتهم وأصيب أكثر من 300 شخصاً في القصف، بينهم معلمين وطلاب من جامعة السليمانية.

بدأ القصف في الساعة 09:45، وقصف النظام في البداية مبنى رئاسة جامعة السليمانية والجزء الداخلي منه والمنازل المحيطة بالجامعة.

ويحيي أهالي قلادزى كل عام ذكرى الضحايا بأنشطة مختلفة في ذكرى الهجوم، وبعد انتفاضة عام 1991، اعتاد أهالي قلادزى وأقارب الضحايا زيارة المقبرة وإقامة مراسم تذكارية للضحايا.

وبسبب إهمال حكومة باشور كردستان وقلة الخدمات وعدم الوفاء بالوعود، تُرك أهالي قلادزى بلا أمل، لهذا السبب يمتنع أهالي قلادزى عن إقامة مراسم استذكارية لشهدائهم في ذكرى الهجوم.

وكان قد أعلن قائم مقام قلادزى في بيان له أنه تقرر إقامة مراسم الاستذكار بشكل غير رسمي، وجميع الأطراف والأحزاب السياسية لها الحرية في المشاركة وزيارة قبور الشهداء.

(ك)