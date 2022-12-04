​​​​​​​بسبب الحصار.. توقف جميع الأعمال الخدمية وتعليق الدوام المدرسي في مقاطعة الشهباء

تستمر حكومة دمشق في سياساتها الممنهجة على مقاطعة الشهباء، وتفرض حصاراً جائراً؛ تمنع من خلاله دخول المحروقات والأدوية والمواد الغذائية إلى المقاطعة.

ومنذ أكثر من شهرين تشدد "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق والمتمركزة في مداخل مقاطعة الشهباء الحصار.

تعليق الدوام المدرسي

عن ذلك، قالت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين، بريفان خليل، في تصريح لوكالتنا، إنهم "علقوا الدوام المدرسي في مقاطعة الشهباء لمدة أسبوع؛ بسبب عدم توفر مادة المازوت، وذلك بدءاً من اليوم الأحد".

ونوهت أنه في "حال استمرار حكومة دمشق؛ بتشديد الحصار، ومنع دخول المحروقات إلى الشهباء، سيتمدد تعليق الدوام المدرسي".

كما دعت إلى "فك الحصار الخانق على مقاطعة الشهباء، لما له من تداعيات كبيرة على الحياة اليومية للطلبة والأهالي".

توقف جميع الأعمال الخدمية

بدوره، قال الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية لإقليم عفرين، فائق أحمد، خلال تصريح لوكالتنا، إن "جميع الأعمال الخدمية والآليات بما في ذلك مولدات الكهرباء، توقفت أمس السبت؛ نتيجة عدم توفر المحروقات في المقاطعة".

مشيراً إلى توقف صهاريج المياه بسبب عدم توفر مادة المازوت؛ لتشغيل المولدات ونقل المياه عبر الجرارات للأهالي في مقاطعة الشهباء.

وحذر أحمد من "كوارث إنسانية بحق أكثر من 200 ألف مواطن، في حال استمرار حكومة دمشق في سياسة التجويع الممنهجة على الشهباء".

ودعا "القوى الدولية للضغط على حكومة دمشق؛ لفك الحصار على المقاطعة".

يشار إلى أن سعر لتر المازوت، كان قد وصل في مقاطعة الشهباء إلى 7 آلاف ل. س إن توفر، أما سعر لتر البنزين إلى 15 ألف ل.س سورية، أما أسطوانة الغاز الواحدة فوصل سعرها إلى أكثر من 100 ألف ل.س.

والجدير بالذكر أن حكومة دمشق، تفرض الحصار على مقاطعة الشهباء منذ أكثر من 4 أعوام، وتشدده على أعتاب فصل الشتاء من كل عام؛ متبعة سياسة (قوت لا تموت)، حيث لم تسمح إلا بدخول 20 صهريجاً للمازوت كل شهرين مرة، من أصل 60 صهريجاً كل 15 يوماً؛ لسد حاجة المقاطعة التي تضم 5 مخيمات للمهجرين، بالإضافة إلى السكان الأصليين لمقاطعة الشهباء والنازحين إليها.

وكان ذلك قبل أن تمنع دخول المحروقات بشكل تام، منذ أكثر من شهرين.

ويشار إلى أنه كان من المقرر توزيع 100 صهريج من مادة مازوت التدفئة على الأهالي والمهجرين خلال فصل الشتاء، من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين، إلا أنها لم تستطيع تأمين مادة مازوت التدفئة؛ بسبب الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق.

(س ر)

ANHA