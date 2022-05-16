​​​​​​​بسبب العاصفة الغبارية.. فقدان 7 نازحين لحياتهم بينهم طفلان وامرأة في مخيم أبو خشب

وضربت مساء أمس عاصفة غبارية مصحوبة بالأمطار شمال وشرق سوريا، أدت إلى انعدام الرؤية وقطع العديد من الطرق بسبب قوة الرياح، كما وتسببت بوقوع العديد من حوادث السير.

وحسب ما أفاد به مراسلنا في ريف دير الزور الغربي فإن العاصفة أودت بحياة 7 نازحين في مخيم أبو خشب من مناطق دير الزور بينهم طفلان وامرأة، بالإضافة إلى اقتلاع العديد من الخيم بسبب شدة الرياح.

وحصل مراسلنا على أسماء النازحين الذين فقدوا حياتهم خلال العاصفة وهم: مصطفى سلوم الخزام (40 عاماً)، والطفل أحمد سلوم الخزام (7 سنوات)، وغسان محمود الطه الحسيني من مدينة دير الزور، ومحمد الحسون الوكاع (60 عاماً) من بلدة مظلوم، وعبد الله عواد الهايس من قرية أبريهة، والطفل حمدان أسعد السلوم (4 أشهر) من قرية حوايج ذياب شامية، وشمسه حمادي العسكر من بلدة طابية جزيرة.

(ع ع/خ)

ANHA