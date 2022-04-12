​​​​​​​بريطانيا: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الثلاثاء إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة بشأن كيفية رد الغرب على أي استخدام روسي للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا، مضيفًا أن المخابرات الدفاعية البريطانية حتى الآن غير قادرة على التحقق من التقارير، بحسب وكالة رويترز.

ورداً على سؤال لراديو إل بي سي عما إذا كان بإمكانه استبعاد ذلك بما في ذلك نشر قوات بريطانية أو من حلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، قال هيبي: "لا، كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس يوم الاثنين إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من تفاصيل التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية ربما استخدمت عوامل كيميائية في هجوم على مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إن روسيا قد تلجأ إلى الأسلحة الكيماوية في بلاده، ودعا الغرب إلى فرض عقوبات أشد على موسكو من شأنها أن تردع حتى الحديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال هيبي لتلفزيون بي بي سي: "إذا تم استخدام أسلحة كيماوية، فهذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لرئيس وزرائنا ورؤساء حكومات آخرين حول العالم للنظر في كيفية الرد على ذلك".

(م ش)