​​​​​​​بريطانيا: المحادثات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام إيران

وقال إنريكي مورا، المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأربعاء إن لجنة مشتركة واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف ستعقد غداً الخميس.

وقال مورا، في تغريدة على "تويتر" إن الجولة السابعة من المفاوضات ستتواصل في فيينا بعد مشاورات بين عواصم مختلفة.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن "المحادثات الحالية هي آخر فرصة أمام إيران".

وقالت لمؤسسة "تشاتام هاوس للأبحاث": "هذه حقًّا آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق، وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك؛ لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".

وأضافت "لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؛ لأن من مصلحتهم القيام بذلك" في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا إلى حث الجانبين على استئناف الامتثال للاتفاق. وتدور المحادثات بين الجانبين عبر دبلوماسيين آخرين بسبب رفض طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وتوقفت المحادثات يوم الجمعة، حيث عبّر مسؤولون أوروبيون وأميركيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة.

(ش ع)