تعتزم الحكومة البريطانية حظر مجموعة فاغنر الروسية وتصنيفها منظمة "إرهابية"، في خطوة تعني اعتبار الانضمام إلى عضوتها أو دعمها غير قانوني، حسب موقع بي بي سي البريطاني.

كما سيسمح مشروع أمر الحظر الذي سيُطرح على البرلمان، بتصنيف أصول المنظمة على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها، حسب الموقع.

وقالت وزير الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إن فاغنر كانت "عنيفة ومدمرة، أداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين"، مضيفة أن نشاطها في أوكرانيا وأفريقيا يشكل "تهديداً للأمن العالمي".

وقالت سويلا برافرمان: "أنشطة فاغنر المستمرة التي تزعزع الاستقرار لا تفضي إلا إلى خدمة أهداف الكرملين السياسية. إنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة، وأمر الحظر هذا يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة".

ويأتي هذا المشروع بعد مقتل متزعم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، في حادث تحطّم طائرة مع شخصيات أخرى من فاغنر في 23 آب ودُفن في سان بطرسبرغ.

(م ش)