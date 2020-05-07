​​​​​​​بريطانيا تعتزم إعادة شحنة معدات وقاية إلى تركيا لأنها غير صالحة

وأشارت صحيفة "ذا غارديان" The Guardian البريطانية في تقرير نشرته الخميس، إلى واقعة تعود للشهر الماضي، حيث أعلن وزراء بريطانيون وقتها عن قرب وصول أسطول من طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من تركيا، يحمل شحنة "كبيرة جداً" من معدات الوقاية الشخصية لدائرة الصحة الوطنية، وسط تحذيرات شديدة من نقص معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين.

وبعد أكثر من أسبوعين، تبين أن كل البدلات الواقية البالغ عددها 400,000 ألف قطعة، والتي وصلت في نهاية المطاف قد تم حجزها بعد اكتشاف أنها غير صالحة، ولا تتوافق مع معايير المملكة المتحدة، وفق تقرير الصحيفة.

وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، مساء الأربعاء، أن هذه المواد محتجزة في منشأة بالقرب من مطار هيثرو، ومن المقرر إعادة الشحنة إلى تركيا حيث يعتزم المركز السعي إلى استرداد الأموال، كما فعلت في حالات مماثلة في الماضي.

ووصلت أول طائرة محملة بمعدات الوقاية الشخصية في 22 نيسان/أبريل، ولكن في اليوم التالي أفادت التقارير بأن "أقل من عشرة" من الطلبية قد وصلت، والآن من المتوقع أن تُعاد جميعها.

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن : "هذا وباء عالمي حيث تشتري العديد من البلدان معدات الوقاية الشخصية، مما يؤدي إلى نقص في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في المملكة المتحدة".

وأضاف: "نحن نعمل ليلاً ونهاراً للتزود بمعدات الحماية الشخصية دولياً ومحلياً، وجمعنا بين دائرة الصحة الوطنية والصناعة والقوات المسلحة لإنشاء شبكة توزيع شاملة لمعدات الوقاية الشخصية لإيصال الإمدادات الحيوية إلى خط المواجهة".

(ش ع)