وأفادت "وكالة الصحافة الفرنسية أ ف بـ " بأن جونسون سيعلن أمام النواب عن تمويل إضافي في هذا الصدد بقيمة 16,5 مليار جنيه استرليني (22 مليار دولار، 18,5 مليار يورو) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال مكتب جونسون إن الدعم المالي "سيرسّخ مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الدولة الأكثر إنفاقًا على الدفاع في أوروبا والثانية في حلف شمال الأطلسي".

وبحسب تصريحات نشرت قبل خطابه، قال جونسون: "اتخذت هذا القرار في خضمّ أزمة الجائحة لأنّ الدفاع عن الوطن يجب أن يأتي أولًا"، وأضاف: "الوضع الدولي محفوف بالمخاطر والتنافس حادّ أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، وعلى بريطانيا أن تكون وفية لتاريخها وأن تقف الى جانب حلفائها".

وأوضح جونسون أن هذا التمويل الجديد هو "فرصتنا لإنهاء حقبة التراجع"، وسيستخدم لـ "تحديث قدراتنا في جميع المجالات".

وتأتي هذه الخطوة في ظل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد البريطاني جرّاء أزمة فيروس كورونا.

(س ر)