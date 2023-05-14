​​​​​​​بروين بولدان تدلي بصوتها: هناك نظام فاسد يجب تغييره اليوم

أدلت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان، بصوتها في صندوق الاقتراع ذي الرقم 1106 الموجود في ثانوية الجمهورية الكائن في حي سيد فهيم آرفاسي في ناحية ريا آرموش في وان. واستُقبلت بروين بالزغاريد والتصفيق، ثم توجّهت إلى قاعة التصويت وأدلت بصوتها.

وأدلت بروين بتصريح من أمام المدرسة، وقالت: "حان الوقت ليحصد كل شخصٍ نتاج عمله. سيصوّت الناس في كافة أنحاء تركيا. أتمنى أن تكون أصواتنا هذه وسيلة للاستقرار والسلام والمحبة والعدالة والديمقراطية في البلاد. ننتظر أن تتيح انتخابات اليوم الفرصة للتغيير، الشعب بأسره ينتظر ذلك. هناك 82 مليون شخص يضعون أملهم في هذه الانتخابات. وقد أدلينا بأصواتنا اليوم ونتمنى أن تكون أصواتنا وسيلةً للسلام والديمقراطية والأخوة في كافة أنحاء تركيا".

وأشارت: "سنترقّب فتح صناديق الاقتراع الليلة بأمل كبير. إننا نتحلى جميعاً بأملٍ وحماس كبيرين. ويجب أن يعيش كل شخص في تركيا في هذا الأمل والحماس، لأن الناس يعيشون في تشاؤمٍ منذ مدة طويلة. هناك نظام فاسد يجب تغييره اليوم. أتمنى التوفيق للجميع وأؤمن من قلبي بأننا سنفوز".

عائلة شانيشار أيضاً تدلي بصوتها

وفي ناحية برسوس التابعة لرها، أدلت الأم أمينة شانيشار وابنها فريد شانيشار المستمران بوقفتهما الاحتجاجية منذ 783 يوماً، بصوتيهما ووجّها هذه الرسالة: "لقد أوفينا بواجبنا من أجل مستقبلٍ عادلٍ وديمقراطي. لا شيء أهمّ من حياة الناس. نريد أن تُستكمل الانتخابات دون وقوع أي حوادث ويُجرى التغيير".

(ر)