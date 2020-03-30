​​​​​​​بروح الكومينالية الكل يشارك في ردء خطر فيروس كورونا

تسعى كافة المؤسسات والمجالس والكومينات وأبناء شمال وشرق سوريا إلى بذل الجهود لدرء ظهور فيروس كورونا في المنطقة، وسط التدابير الاحترازية التي تتخذها الإدارة الذاتية وخلية الأزمة.

وبعد حدوث نقص في الكمامات التي ازداد الطلب عليها بعد انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، والذي أودى بحياة الآلاف، يسعى أبناء شمال وشرق سوريا والمؤسسات المدنية والخدمية إلى تلبية احتياجات الأهالي، وبعمل تشاركي، قام كل من مجلس ناحية تربه سبيه ومنظمة جيان الخيرية المحلية بتخصيص ورشة خياطة لصناعة الكمامات.

يعمل في الورشة عدّة متطوعات يمتهن الخياطة، يصنعن يومياً قرابة 800 قطعة، والكمامات التي تُصنع تُوزع بشكل مجاني على الأهالي، بعد أن يتم تعقيمها عن طريق المجلس الصحي في الناحية، كما سيتم توزيعها على قوى الآمن الداخلي.

الإداري في منظمة "جيان" فخري إسماعيل أشار إلى أنهم باشروا بالعمل مع مجلس ناحية تربه سبيه ومكتب شؤون المنظمات بهدف خدمة أبناء المجتمع.

مطيعة أحمد قاسم إحدى المتطوعات في الورشة بيّنت أنهن تطوعن من أجل المساهمة في خدمة المجتمع، وقالت: "الكُل ملزم بتقديم الدعم والمشاركة لدرء خطر ظهور فيروس كورونا".

(ر ر/ أ ب)

ANHA