​​​​​​​برسومات صغيرة.. الأطفال المهجرون من كري سبي المحتلة يعبرون عن معاناتهم وأملهم

حضر المعرض ممثلون عن المؤسسات المدنية بالإضافة إلى المهجرين القاطنين في المخيم.

ضم المعرض 600 لوحة، عبّر الأطفال في بعضها عن ذواتهم وهواجسهم في ظل ظروف التهجير والحرب التي فرضها المحتل التركي عليهم، والتي أدت لتهجيرهم من منازلهم وحرمتهم من حقوقهم في التعليم والعيش بسلام.

كما عبروا في لوحات أخرى عن أملهم في العودة إلى أرضهم المحتلة، بينما رسموا في لوحات غيرها أحلامهم الطفولية.

الطفلة المشاركة في المعرض، شهد الشريف، قالت لوكالتنا "لا تفارق ذهني صورة الطائرة التي قصفت مدينتي إبان الغزو التركي على مقاطعة كري سبي التي كنت أعيش فيها قبل التهجير، ولا قذائف الدبابة التي تستهدف المنازل، وأشكر إدارة المخيم التي فتحت لي المجال لأرسم ما رأيته من هول الحرب".

وأضافت: "لقد رسمت أكثر من لوحة، فبالإضافة إلى اللوحات المعبرة عن الحرب رسمت لوحات عن المقاومة وأمل العودة إلى الديار بعد دحر المحتل".

لتنتهي فعاليات المعرض بتسليم جوائز لأفضل 3 لوحات معروضة.

(د)

ANHA