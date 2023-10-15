​​​​​​​برقية عزاء من والد مراسلنا الشهيد عصام عبد الله لعائلة الصحفي اللبناني عصام عبد الله

فقد الصحفي اللبناني عصام عبد الله حياته، في قصف إسرائيلي على بلدة علما الشعب اللبنانية، في 13 تشرين الأول الجاري. وبهذه المناسبة الأليمة بعث والد مراسل وكالتنا الشهيد عصام عبد الله برقية عزاء لعائلته ورفاقه، قال فيها:

"أنا والد الشهيد عصام عبد الله الإعلامي الصحفي الذي استشهد نتيجة قصف الاحتلال التركي على مناطق شمال شرقي سوريا بتاريخ 20.11.2022 أعزي عائلة الشهيد الصحفي اللبناني عصام عبد الله وذويه ورفاقه باستشهاده في سبيل الوطن، وتأثرت ببالغ الحزن والأسى على فقدان هذا الشهيد البطل كونه يملك نفس اسم ولدي الشهيد الإعلامي عصام عبد الله، حيث استشهد عصامان من أجل إظهار كلمة الحق وفي سبيل حرية وطنهما وكرامتهما.

والد الشهيد حسن رمو عبد الله – قامشلو – شمال وشرق سوريا".

واستشهد زميلنا الشهيد عصام عبد الله، في 20 تشرين الثاني 2022، جراء القصف الاحتلال التركي لقافلة المدنيين الذين سعوا لإنقاذ جرحى القصف التركي على محطة تقل بقل في مدينة ديرك.

(س ر)