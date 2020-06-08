​​​​​​​برقية عزاء من PYD في استشهاد القيادي قاسم أنكين

وجاء في نص برقية العزاء ما يلي:

إلى الرفاق في حزب العمال الكردستاني

ما زالت أيدي العابثين بتاريخ الشرق الأوسط عامة وكردستان خاصة تطال قادتها وتستهدفهم غدراً، سعياً منهم لإطفاء شعلة هؤلاء القادة الذين يسعون ويناضلون لتحقيق الحرية والمساواة والديمقراطية؛ ابتداءً من شيخ سعيد بيران إلى سيد رضا إلى قاضي محمد وعبدالرحمن قاسملو وصادق شريف كندي في روجهلات كردستان، وما استهداف أحد القياديين في حزبكم ــ الشهيد قاسم أنكين ــ إلّا استمرارٌ لهذه العقلية الإقصائية والإنكارية؛ إذ كان الشهيد قاسم أنكين من أوائل القياديين الذين نادوا بالديمقراطية وأخوة الشعوب والمساواة والعدالة في شمال كردستان.

نحن في الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي نشاطركم ألمَكُمْ بهذا المُصاب ونؤكد ونعلن كامل تضامننا مع حزبكم ونضالكم من أجل الوصول إلى مجتمع حرٍّ ديمقراطي تعددي".

هذا وأعلنت اللجنة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني اليوم عن استشهاد عضو اللجنة المركزية قاسم أنكين جراء الغارة الجوية التي نفذها الاحتلال التركي في 27 أيار الفائت في مناطق برادوست التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

(ل)

ANHA