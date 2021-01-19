​​​​​​​برقيّات تعزية من مسد و YJKKإلى مظلوم عبدي بوفاة والدته

وجاء في برقية التّعزية المقدّمة من مسد:

"ببالغ الحزن والأسى يتلقّى اليوم، مجلس سوريا الديمقراطية نبأ وفاة المغفورة لها السيّدة خزنة حاج حسين، والدة الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.

يتقدّم مجلس سوريا الديمقراطية بأحرّ التعازي القلبيّة إلى الجنرال مظلوم وعموم آل عبدي، متمنّين لهم الصبر والسلوان".

برقية تعزية من الاتّحاد النسائي الشيوعي الكردستاني YJKK

"بألم عميق وحزنٍ شديد تلقّينا نبأ وفاة الأم خزنة حاج حسين (يادي خزنة) زوجة المناضل الوطني الكردستاني الدكتور خليل عبدي وأم المناضل الثوري الكردستاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي .

هذه العائلة التحررية الكردستانية التي آمنت والتزمت بالكفاح الثوري التحرري الكردستاني وبحقوق جميع الشعوب والأمم المظلومة وتحرّرها من كافة أشكال الاضطهاد، ولا تزال على أسس النهج الثوري والحركة الثورية , العاملة للتحرر الوطني والاجتماعي دون تردد أو استسلام .

نحن الاتحاد النسائي الشيوعي الكردستاني YJKK نتقدّم بأحرّ التعازي القلبية الحارة بوفاة ( يادي خزنة ) لعموم آل عبدي ومن خلالهم لكل النساء الوطنيات الثوريات في كردستان والعالم ولجميع أبناء شعبنا الكردستاني ونرجو لها العفو والمغفرة ولآل عبدي وذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان".

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ANHA