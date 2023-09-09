​​​​​​​برنامج فعاليات شعبية للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

أدلت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، اليوم، ببيان للرأي العام، كشفت خلاله، عن برنامج فعالياتها المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، تحت شعار "حرية القائد Apo ضمان السلام في شرق الأوسط".

وقرئ البيان في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، من قبل عضوي المبادرة مصطفى أحمد وصافية الكعود، بحضور أعضاء المبادرة، وممثلين وممثلات عن المجالس ومؤسسات المجتمع المدني.

وجاء فيه:

"من منطلق الوفاء الوجداني والواجب الأخلاقي تجاه القائد عبد الله أوجلان، وتحت شعار "حرية القائد Apo ضمان السلام في شرق الأوسط"، نعلن تضامننا مع القائد في إمرالي ومقاومته التاريخية أمام الدولة التركية الفاشية، الي جرّدته من أبسط حقوقه وفرضت عليه عزلة مشددة بدون أي أساس إنساني أو حقوقي، ضاربةً بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من هنا نعلن نحن مكونات إقليم الجزيرة، عن البدء بسلسلة من الفعاليات المطالبة بحريته الجسدية، والتي تتضمن تنصيب خيم اعتصام لمدة يومين في كل من (ديرك، قامشلو، حسكة، درباسية) والتي ستنتهي بمسيرة تضامنية مع مقاومة القائد، وتطالب الرأي العام والقوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، الالتزام بالمواثيق والنصوص الدولية المعنية بحقوق الإنسان للوقوف في وجه الجرائم التركية".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان ردد الحضور "عاشت مقاومة القائد عبد الله أوجلان"، "تسقط الفاشية التركية".

(كروب/آ)

ANHA