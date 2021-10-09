​​​​​​​برنامج المظاهرات في مناطق شمال وشرق سوريا

تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان وبدأت خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 لدى خروج القائد من سوريا متجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، يخرج أهالي غالبية مناطق شمال وشرق سوريا في مظاهرات منددة أيضاً بالهجمات الاحتلالية التي شنها جيش الاحتلال التركي في الـ 9 من تشرين الأول عام 2019 ضد مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض واحتلالهما.

برنامج هذه المظاهرات على الشكل التالي:

مقاطعة قامشلو

- مدينة قامشلو ويكون التجمّع في شارع منير حبيب في تمام الساعة 10:00.

- ناحية عامودا ويكون التجمّع في ساحة المرأة الحرة في تمام الساعة 09:00

- ناحية تربه سبيه ويكون التجمّع أمام مركز مؤتمر ستار في تمام الساعة 09:00

- ناحية تل حميس ويكون التجمّع أمام مركز الترافيك في تمام الساعة 10:00.

- ناحية تل براك ويكون التجمّع من أمام دوار الفرن الآلي في تمام الساعة 09:00

- ناحية ديرك وتخرج المظاهرة في معبر سيمالكا في تمام الساعة 10:00

- ناحية تل كوجر ويكون التجمع أمام حديقة القائد في تمام الساعة 09:00

- ناحية كركي لكي ويكون التجمع في ساحة الشهيد خبات في تمام الساعة 09:30

- ناحية جل آغا ويكون التجمع من أمام دوار ترافيك في تمام الساعة 09:00

* مقاطعة الحسكة: تنطلق جميع المظاهرات في تمام الساعة 10:00

- مدينة الحسكة ويكون التجمّع عند مفرق المقاطعة.

- ناحية الدرباسية ويكون التجمّع عند مركز الشبيبة الثورية السورية.

- ناحية تل تمر ويكون التجمّع عند مؤسسة عوائل الشهداء.

- ناحية الشدادي ويكون التجمّع عند مجلس ناحية الشدادي.

- ناحية الهول ويكون التجمّع في الشارع العام مفرق المجلس.

- مخيم واشو كاني ومخيم سري كانية ويكون التجمّع في مخيم واشو كاني.

* مقاطعة الشهباء

- تخرج مظاهرة في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، وذلك في تمام الساعة 11:00.

* حلب

- تخرج مظاهرة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب في تمام الساعة 14:00 ظهراً.

(م)

ANHA