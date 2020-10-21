ردت ألمانيا على طلب يوناني بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بسبب سياسات أنقرة العدوانية في المنطقة، حيث ورد أن وزارة الخارجية الألمانية قالت إن الحكومة الفيدرالية تتبع "سياسة صادرات الأسلحة المقيدة والمسؤولة"، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وبحسب ما ورد قالت وزارة الخارجية إن تراخيص بيع الأسلحة إلى تركيا تُمنح "بعد دراسة متأنية ومن منظور معايير السياسة الخارجية والأمنية".

وبحسب نفس التقارير، أضافت الوزارة أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا "منخفض للغاية".

وكان قد دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس يوم أمس، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في رسائل بعث بها إلى نظرائه الأوروبيين.

ودعا الوزير اليوناني في رسالته إلى ماس على وجه الخصوص، إلى عدم إصدار تصاريح لتصدير الغواصات والفرقاطات والطائرات والعربات المدرعة إلى تركيا.

(م ش)