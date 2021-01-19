​​​​​​​برلمانيون كرد ينتقدون الإساءات المكررة للقوميات غير الفارسية: قومنا الأقدم في إيران

وأرسل برلمانيون كرد في إيران رسالة مفتوحة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، انتقدوا خلالها "الإهانات المتكررة لقوميات البلاد من قبل المسؤولين وضيوف برامج التلفزيون" الإيراني.

وبحسب، الشرق الأوسط، فإن الرسالة تأتي بعد ما أثار برنامج تلفزيوني في القناة الرسمية الثانية، غضبًا بين الكرد في إيران، إذ يشبّه مقدم البرنامج الزي الكردي الفلكلوري بـ "ملابس الرعاة"، ويسأل ضيفه وهو أكاديمي كردي عن سبب ارتداء هذا الزي، وفي المقابل، يرد الضيف بطريقة هادئة بشرح دلالات ملابس الرجال الكرد وجذورها التاريخية، قائلًا إنها "رمز التخلص من قبضة الظلم".

وانتقد النواب في الرسالة، توجهات التلفزيون الإيراني في تعامله مع أبناء القوميات، محذرين أنها "خاطئة وتعارض الأمن والتلاحم الوطني"، وأشاروا إلى أن التلفزيون الإيراني يعمل بذلك على "نشر الكراهية والتزييف والإساءة".

وقال النائب كمال بور حسيني في إنذار وجهه للتلفزيون من منصة البرلمان، إن "الشعب الكردي من أقدم القوميات وأكثرها أصالة في إيران، لماذا يوجّه التلفزيون الوطني، الذي تتوفر موازنته من بيت المال، إساءات يومية إلى القوميات الإيرانية الأصيلة مثل الكرد واللر والتركمان والبلوش؟".

وتساءل النائب: "لماذا تسمحون بالإساءة للقوميات الإيرانية الأصيلة؟ نحن النواب الكرد لن نسمح لأي شخص بالإساءة للقوميات".

(د أ)