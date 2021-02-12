​​​​​​​برلمانيون عراقيون ينددون بالهجوم التركي على غاري ويطالبون بغداد وهولير بالتصدي له

ندّد ثلاثة نواب في البرلمان العراقي في بيانٍ مشتركٍ بالهجمات الاحتلالية لجيش الاحتلال التركي في العراق وباشور (جنوب كردستان)، حيث طالب كلٌ من النائب سركوت شمس الدين وغالب محمد علي وكاوا محمد في بيانهم - رئيس الحكومة المركزية العراقية ورئيس حكومة إقليم كردستان بالتحرك العاجل لإنهاء الهجمات الاحتلالية.

واعتبر النواب الثلاثة الهجوم التركي على غاري" انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية وجنوب كردستان والقانون الدولي"، وأكدوا على أنه "يتوجب على الحكومة العراقية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الدولة التركية وتوحيد جهودهما الدولية ضد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال التركي داخل الأراضي العراقية".

ولفت البيان الصادر تحت عنوان “يجب إنهاء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال التركي على أراضي جنوب كردستان والعراق”، الانتباه الى العمليات العسكرية لدولة الاحتلال التركي على أراضي جنوب كردستان والعراق، وطالب الحكومة المركزية العراقية وحكومة جنوب كردستان، كسر صمتهما واتخاذ موقفٍ فوري وجادٍ وصارمٍ حيال هذه العمليات الاحتلالية، كما دعا البيان الحكومة العراقية إلى تقديم شكوى رسمية ضد الدولة التركية إلى مجلس الأمن الدولي.

وشدّد البيان من جهةٍ أخرى على دور البرلمانيين العراقيين، حيث جاء فيه: “واجبنا كبرلمانيين، هو تمثيل إرادة شعب جنوب كردستان والشعب العراقي، لقد قمنا ثلاث مرات ضمن البرلمان بحملة توقيع، وحصلنا على توقيع خمسين عضواً من أجل الاجتماع فيما يخص العمليات العسكرية لجيش الاحتلال التركي على جنوب كردستان والموصل، كما تمّ تقديم طلبٍ إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي، ولكن مع الأسف - لمصالح حزبية - لم يُسمح لرئاسة البرلمان العراقي بإدراج الموضوع على جدول أعمال البرلمان، وهذا يبين عدم احترام إرادة شعبنا، وبدورنا نحن البرلمانيين نؤكد للشعب على أننا لن نبقى صامتين على قضية احتلال أراضي العراق وجنوب كردستان على كافة الصعد”.

كما طالب البيان المجتمع الدولي وخاصةً أمريكا وانكلترا وفرنسا إلى التحرك للحيلولة دون حدوث أزمةٍ عسكريةٍ وأمنيةٍ ضمن الأراضي العراقية من قبل دول الجوار، وخاصةً أن خطر داعش لا يزال موجوداً في المنطقة، ويجب أن تتضافر الجهود حول القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

(م)