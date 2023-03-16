​​​​​​​برلمانية عراقية تطالب بإدراج قضية حلبجة في المنهاج الدراسي

اعتبرت النائبة عن كتلة الصادقون، زينب جمعة الموسوي، اليوم، أن الهجوم الكيميائي الذي نفذه نظام صدام حسين ضد السكان المدنيين في حلبجة، هو أمر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي الموجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.

وقالت زينب في بيان بخصوص الذكرى الـ 35 لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمائية، حسب ما نقلت وكالة "روج نيوز"، إن: "المقبور صدام حسين ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة، والتي تُصنف كفعل من أفعال الإبادة الجماعية".

وطالبت زينب "الحكومة العراقية ووزارة التربية إلى تضمين قصة حلبجة الشهيدة في المنهاج الدراسي من أجل أن تتطلع الأجيال المقبلة على وحشية النظام البائد وإبادة الشعب الأعزل وبالأسلحة المحرمة دولياً".

وكان قد استشهد حلبجة بسبب القصف الكيميائي في عام 1988 أكثر من 5000 شخص من أهالي حلبجة؛ أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وأصيب 7 آلاف – 10 آلاف آخرين، ومات الآلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف الهمجي نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من أسر الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف الكيميائي.

(د ع)