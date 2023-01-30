​​​​​​​برلماني: السوداني سيزور واشنطن لحل أزمة الدولار

ذكر النائب عن الإطار التنسيقي، محمد البلداوي في حوار متلفز، إن "تدخل الفيدرالي الأميركي أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار، "مشيراً إلى أن" لجنة بمكتب السوداني عملت على ايجاد معالجات فنية؛ لأزمة الدولار".

وأضاف البلداوي "إن السوداني سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة؛ بهدف حل أزمة سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي".

وأكمل إن لجنة مكتب السوداني تتواصل مع واشنطن لمعالجة ملف الدولار"، مبيناً أن " أزمة الدولار ستكون ضمن أولويات زيارة السوداني المرتقبة لأميركا".

وتابع إن "السياسة الأميركية الحالية غير مبررة ولم تمارسها بعهد الحكومات السابقة".

ويواصل الدينار العراقي تراجعه أمام الدولار الأميركي، ولعل السبب الأبرز، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت الأميركية، يكمن بالتغيير الملحوظ من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تجاه السياسة النقدية في العراق؛ بسبب عمليات تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من عقوبات اقتصادية شديدة منذ سنوات.

وفي السياق، قالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة روج نيوز، إن "الدولار الأميركي يهرّب بالطائرات يومياً من مطار هولير إلى تركيا وبإشراف شخصيات حكومية وسط تحوط أمني عالي المستوى".

وأضافت المصادر، إن "حكومة الإقليم تحصل على 4 آلاف دولار لكل مليون دولار مهرّب إلى تركيا".

واتهم النائب المستقل، كاظم الطوكي، الثلاثاء الماضي، جهات متنفذة في جنوب كردستان؛ بالتسبب في أزمة الدولار الأخيرة عبر تهريب العملة الى تركيا.

(م ش)