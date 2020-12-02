​​​​​​​برلماني يوناني: عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا ستكون ضعيفة بسبب انقسامه

وقال النائب اليوناني من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم أنجيلوس سيريغوس، إنه يتوقع خروج عقوبات ضعيفة ضد تركيا من قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة أن تبدأ في 10 كانون الأول/ديسمبر، حسبما أفادت صحيفة "كريك سيتي تايمز" اليونانية.

وأضاف النائب سيريغوس: "بينما يضغط بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي من أجل عقوبات أكثر صرامة على تركيا مثل اليونان وقبرص وفرنسا والنمسا ولوكسمبورغ وإيرلندا والتشيك، لا يريد البعض الآخر فرض عقوبات على الإطلاق ضد الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وهولندا والسويد وفنلندا وإسبانيا".

وأشار النائب اليوناني إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين ألمانيا وتركيا، وقال إنه يتوقع أن تحافظ قيادة الاتحاد الأوروبي على موقف الانتظار والترقب حتى يوضح الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن سياساته تجاه تركيا بعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير.

وسيجتمع المجلس الأوروبي في 10 ديسمبر في بروكسل لمناقشة تفشي كورونا وتغير المناخ والأمن والعلاقات الخارجية، وفي إطار العلاقات الخارجية، يناقش قادة التكتل الوضع في شرق المتوسط ​​والعلاقات مع تركيا.

وجاء في وثيقة المجلس بشأن هذه المسألة أنه "في حالة تجدد الإجراءات الأحادية الجانب أو الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات والخيارات المتاحة له، من أجل الدفاع عن مصالحه ومصالح أعضائه".

وشهد يوم الإثنين، بدء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص وفرنسا، وكذلك مصر والإمارات، مناورات بحرية مشتركة في البحر المتوسط ​​وسط توترات عالية مع تركيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط ​​كانت "عدوانية للغاية" بل و"استفزازية"، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع افتراضي للجان الشؤون الأوروبية.

ومن جهته دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ألمانيا إلى تطبيق حظر أسلحة على تركيا يوم الأحد، وعدم تقديم أسلحة هجومية "لدولة تهدد السلام والاستقرار في دولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي".

(م ش)