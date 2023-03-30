​​​​​​​برلماني يكشف عن محاولات PDK للاستحواذ على مقاعد المسيحيين

قال النائب عن كتلة بابليون، دريد جميل، في تصريح تلفزيوني نقلته وكالة "روج نيوز" إن: "الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول ضم مقاعد كوتا المسيحيين وتجييرها لصالحه ويريد فرض رأيه والاستحواذ عليها" في البرلمان العراقي، مبيناً أن "الديمقراطي ضحى بمناطق سهل نينوى رغم أنه حقق فوائد خلال فترة السيطرة عليها".

وأضاف إن "البيشمركة سلمت مناطق سهل نينوى لعصابات داعش الإرهابية"، مشيراً إلى أن "الديمقراطي منع نازحي مناطق سهل نينوى من الدخول إلى أربيل خلال فترة سيطرة داعش".

وتابع موضحاً أن "بابليون مرتبطون بالحكومة الاتحادية وندافع عن حقوق المسيحيين ولا نحتاج للحزب الديمقراطي".

(د ع)