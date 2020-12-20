​​​​​​​برلماني نمساوي: نؤيد إنشاء محكمة دولية لمحاكمة داعش وندعو المجتمع لتقديم الدعم

والتقى وفد من برلمان النمسا مسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مساء أمس، في مبنى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.

ويضم الوفد الذي دخل المنطقة صباح أمس، عبر معبر سيمالكا الحدودي كلًّا من "البرلمانية عن حزب الخضر إيفا جاجكوفيتش، والبرلماني عن حزب الشّعب رينهولد لوباتكا، والبروفسور في العلوم السياسية في جامعة فيينا، توماس شميدنغر".

واستُقبل الوفد في مبنى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية من قبل الرئاسة المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ودانيا رمضان، وممثلة الإدارة الذاتية في أوروبا مزكين أحمد.

وفي تصريح إعلامي كشف البرلماني عن حزب الشعب النمساوي، رينهولد لوباتكا، أسباب الزيارة وفحوى اللقاء بمسؤولي الإدارة الذاتية، وخطط النمسا في المنطقة.

وتوجه لوباتكا بالشكر للإدارة شمال وشرق سوريا على الجهود التي بذلتها في مكافحة داعش وقال: "بالمقارنة مع ما قدمتموه من أجل أوروبا، فمن المخجل جدًّا أن المساعدة الدولية نادرًا ما تأتي إلى هذه المنطقة، وأحيانًا لا يصل شيء إليها أبدًا".

وتحدث لوباتكا عن محاكمة معتقلي مرتزقة داعش وقال: "إن برنامج أو مخطط حكومتنا يؤيد تأسيس محكمة دولية، لأن ما قامت به «الدولة الإسلامية» هنا فظيع جدًّا، ومن المهم جدًّا لنا أن يتم محاكمة هؤلاء الناس الذين قاموا بكل هذه الفظاعات".

وأضاف: "نحن نعلم أن هذه المشكلة ليست مشكلتكم وحدكم، بل هي مشكلتنا أيضًا، ولهذا لا بد من القول وبكل صراحة إن حكومات أوروبا قاطبة هي على موقف واحد، ولا تريد استرجاع هؤلاء الإرهابيين، لكن عندما تكون المحاكمة هنا، فمن واجبنا أن ندعمكم، فإنشاء هذه المحكمة الدولية وثم وضعهم في السجن يؤدي إلى تكاليف باهظة".

وأشار إلى أن من واجب المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته ودعم الإدارة الذاتية لإنشاء محاكم لمحاكمة مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، وعدم تجاهل مسؤولياته في وقت ترفض فيها الدول إجلاء مواطنيها، ممن شاركوا في صفوف مرتزقة داعش في سوريا والعراق.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية لوفد من النمسا لمناطق شمال وشرق سوريا، لكنها الأولى التي تصل إلى مدينة قامشلو بعد الزيارة الأولى التي جرت إلى معبر سيمالكا الحدودي في الأول من تشرين الأول من العام الفائت.

(ح)

ANHA