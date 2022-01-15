​​​​​​​برلماني إيراني: يجري إحياء العلاقات الإيرانية السعودية واستعداد لإعادة فتح السفارتين

وعلى حسابه في "تويتر"، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهنابادي: "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما، وستكون لذلك آثار مهمة في تخفيف التوترات الإقليمية وزيادة تماسك العالم الإسلامي".

وأضاف: "يتعين على الأجهزة الأمنية والإعلامية أن تتوخى الحذر من الأعمال الخبيثة للكيان الصهيوني وحماقات المتطرفين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعید خطيب زاده، قد أكد في وقت سابق الإثنين على "أن عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية على جدول الأعمال، ونحاول أن نواصل المحادثات رغم الملفات الخلافية بين البلدين"، بحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية.

(د ع)