​​​​​​​برلماني عراقي: محاصرة أنقرة اقتصادياً سيقلل من القصف التركي

جدد عضو مجلس النواب أحمد الربيعي، اليوم السبت، دعوته لقطع العلاقات والتبادل التجاري مع الأتراك، موضحاً أن "التهديد بورقة التبادل التجاري يرفع خطر هبوط الاقتصاد التركي".

وقال الربيعي في حديث لوكالة روج نيوز، إن "القصف التركي في شمال العراق خرج عن السيطرة ولا توجد ردود فعل من قبل الحكومة المركزية أو حكومة الاقليم توازي الاعتداء السافر على سيادة وأمن البلد".

وأضاف أن "العراق يجب أن يستفيد من المصالح المشتركة والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين للسيطرة على تركيا ومحاصرتها بورقة الاقتصاد والتي تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد التركي".

وتابع أن "أوراق الضغط على الجانب التركي كثيرة ولكن نحتاج الى من يطبقها او يتعامل بها"، مؤكداً أن "تهديد تركيا بقطع التبادل التجاري سيوقفها أو يقلل من نشاطاتها داخل العراق".

ولفت إلى أن "القصف التركي توسع بشكل ملحوظ وبدأ يصل لمناطق أكثر في شمال العراق، حيث هجرة السكان بدأت ترتفع مع ارتفاع وتيرة القصف التركي على البلاد".

(م ش)