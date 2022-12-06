​​​​​​​برلماني عراقي يحمل الحكومة السابقة تمادي تركيا باعتداءاتها

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري لوكالة المعلومة العراقية إن "تمادي الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية جاء؛ نتيجة ضعف موقف حكومة تصريف الأعمال السابقة"، مضيفاً إن "رد الحكومة السابقة من الاعتداءات التركية لم يكن بالمستوى المطلوب".

وأشار إلى أن "الحكومة السابقة لم تستخدم أي ورقة ضغط للحد من الاعتداءات على الرغم من الورقة الاقتصادية وحجم التبادل التجاري الذي يصل الى 20 مليار دولار سنويا لكن نستغرب أن الحكومة لم تستخدمها".

وبالرغم من إلقاء اللوم على الحكومة العراقية السابقة إلا أن الهجمات التركية استمرت على جنوب كردستان مع تشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوادني التي لم تتخذ إلى الآن أية إجراءات ملموسة تجاه الهجمات التركية.

وتابع إن "القصف التركي بدأ بمرحلة استهداف الأبرياء من العراقيين داخل الأراضي العراقية، مما أدى إلى تهجير مئات العائلات من قراهم وحرق العديد من الغابات، فضلاً عن إنشاء قواعد عسكرية جديدة في الفترة السابقة".

(م ش)