​​​​​​​برلمان سريلانكا يستقبل أسماء المرشحين لرئاسة البلاد

وتقدم الرئيس بالنيابة رانيل ويكرمسينغه، والنائب عن الحزب الشعبي لسيراليون دولاس ألاهابيروما، وقائد حزب JJB أنورا كومارا ديساناياكا، لمنصب الرئاسة، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

هذا وانسحب زعيم المعارضة في البرلمان ساجيث بريما داسا، من المنافسة على الرئاسة، وأعلن أنه سيدعم النائب دولاس الاهابروما.

وفر رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، من البلاد الأسبوع الماضي بعد اقتحام محتجين غاضبين من الأزمة مقر إقامته الرسمي واحتلوا مباني عامة رئيسة أخرى.

وعلى صعيد منفصل، اليوم الثلاثاء أيضاً، من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن قانونية تعيين ويكر مسينغه كرئيس بالإنابة، الأسبوع الماضي من قبل رئيس البرلمان. وفي حال تم الإعلان عن عدم قانونيته، فقد يصبح ويكر مسينغه غير مؤهل للترشح للرئاسة.

وأعلن طلاب ونشطاء سياسيون اعتزامهم تنظيم احتجاجات، اليوم الثلاثاء. وحذرت بعض المنشورات المنتشرة على وسائل التواصل الافتراضي المشرعين من العودة إلى دوائرهم الانتخابية إذا صوتوا لصالح ويكر مسينغه.

ويخضع البرلمان لحراسة مشددة من مئات الجنود، وتحصين نقاط دخوله. كما يخضع موظفو البرلمان والصحفيون لتفتيش كامل قبل السماح لهم بالدخول.

وانهار اقتصاد سريلانكا، ونضبت احتياطاتها من العملات الأجنبية، وعلقت سداد القروض الأجنبية، فيما يعاني سكانها من نقص في الضروريات، مثل الأدوية والوقود والغذاء.

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ وتقوم بإعداد خطة لإعادة هيكلة القروض تمهيداً لذلك.

كان خروج راجاباكسا الأسبوع الماضي بمثابة تفكيك مؤقت على الأقل لعائلة راجاباكسا التي حكمت سريلانكا معظم العقدين الماضيين.

وقبل الاضطرابات الأخيرة، شغل ستة من أفراد الأسرة مناصب بينها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية. وقد استقالوا جميعاً من مناصبهم بعد انطلاق الاحتجاجات العامة أواخر آذار/ مارس.

(ل د)