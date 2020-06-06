​​​​​​​برلمان العراق يصوّت اليوم على مرشحي الوزارات الشاغرة

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس فإن جدول أعمال جلسة السبت يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، إضافةً إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية.

وأعلن مجلس النواب الخميس الماضي، تسلم رئيسه محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة، دون الكشف عنها، والتي يرى بعض النواب أن الأسماء المرشحة للوزارات السيادية "شخصيات جدلية" .

ويذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كان قد أدى اليمين الدستورية الشهر الماضي، بحضور 255 نائباً، بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.

وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب وقتها، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكداً رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات.

(ش ع)