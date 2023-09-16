​​​​​​​بركان الفرات.. قوة كردية عربية وتجربة ناجحة كانت النواة لتشكيل قسد

صادف 15 أيلول الجاري؛ سنوية هجوم داعش الكبير على مقاطعة كوباني المحاصرة، عبر آلاف المرتزقة الأجانب والآليات العسكرية الثقيلة.

وشهدت المقاومة التاريخية للكرد في كوباني ضد داعش ولادة قوةٍ مشتركة جديدة، بعيداً عن المفاهيم الراسخة والصراعات القومية في الشرق الأوسط.

حيث أفضى تحالفٌ بين وحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ، مع فصائل عسكرية من الجيش السوري الحر ذي الغالبية العربية إلى إنشاء غرفة عمليات بركان الفرات في 10 أيلول عام 2014، استعداداً لخوض واحدة من أشرس معارك القرن الحالي ضد داعش.

واعتُمدت غرفة عمليات بركان الفرات تجربة ناجحة عسكرياً ونواة لتشكيل قوات سوريا الديمقراطية فيما بعد، واستقطاب السوريين من مختلف المناطق والمكونات للانخراط في صفوفها.

كان الهدف من تشكيل غرفة عمليات بركان الفرات تحقيق وحدة وتكاتف مكونات المنطقة، بعيداً عن الانتماءات الدينية أو العرقية أو الطائفية.

في لقاء أجرته وكالتنا مع الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، الذي كان المتحدث باسم غرفة عمليات بركان الفرات عامي 2014-2015، أشار إلى أن فصيلين عسكريين من التشكيلات التي كانت تطلق على نفسها اسم "الجيش الحر"، من بين 88 فصيلاً عسكرياً في المنطقة انضما إلى غرفة عمليات بركان الفرات، حيث فرّ أغلبها إلى الأرضي التركية واندمجت بعضها مع داعش.

وقال شرفان إن غرفة عمليات بركان الفرات كانت واحدة من بين 3 تجارب مماثلة آنذاك، حيث شهدت مقاطعة عفرين تحالفاً بين وحدات حماية الشعب والمرأة وجيش الثوار وقوات جبهة الأكراد، وفي مقاطعة الجزيرة وحدات حماية الشعب والمرأة تحالفت مع تجمّع ألوية الجزيرة وقوات الصناديد والمجلس العسكري السرياني.

أدى التحالف الكردي العربي في كوباني دوراً محورياً في هزيمة داعش وتحرير مناطق شمال وشرق سوريا تباعاً، وصولاً إلى الباغوز آخر معاقل المرتزقة، حيث دُمّر داعش وأنهي جغرافياً عام 2019.

وأضاف "إقامة مثل تلك التحالفات كانت تجربة ناجحة، وشكّلت نواة قوة جديدة، ظهرت فيما بعد، وهي قوات سوريا الديمقراطية".

تشكّلت قوات سوريا الديمقراطية في 10 تشرين الأول عام 2015، من تحالف عشرات التشكيلات العسكرية في شمال سوريا، وخاضت معارك فاصلة خلال السنوات الماضية، أهمها معركة تحرير الرقة، والقضاء على داعش في الباغوز، ومقاومة عفرين، ومقاومة سري كانيه، ومعركة سجن الصناعة في الحسكة وعملية "تعزيز الأمن" في دير الزور.

(ز س/د)

ANHA