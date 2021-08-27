​​​​​​​برهم صالح: لا علاقة لقمة بغداد ببقاء القوات الأميركية في العراق

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن قمة بغداد لدول جوار العراق لن تشكل أي أرضية لبقاء القوات الأجنبية في العراق، مؤكداً أن لا علاقة بين الاجتماع وإخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال صالح بحوار مع موقع "نورنيوز" الإخباري الإيراني، أن "البعض تصور أن قمة بغداد قد تشكل أرضية لاستمرار وجود القوات الأجنبية في العراق، لكن هذا الأمر مغاير للواقع، ووفقاً لما توصلنا إليه في المباحثات مع البيت الأبيض، ستغادر القوات الأميركية العراق في الوقت المحدد ضمن البرنامج المقرر".

وأضاف الرئيس العراقي أنه "طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن، ستغادر جميع القوات الأميركية العراق بحلول نهاية هذا العام".

وكان العراق وجّه بوقت سابق، دعوة إلى عدد من الدول، من أجل حضور قمة دول جوار العراق المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري، من بينهم، السعودية والكويت وتركيا وفرنسا ومصر.

(د ع)