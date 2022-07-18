​​​​​​​برهم صالح: العراق يلعب دوراً مهماً جداً للتوسط بين السعوديين والإيرانيين

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن: "إيران طرف رئيسي فاعل في ذلك الجزء من العالم، وبالنسبة لي، في العراق، لدينا حدود طويلة مع إيران، لدينا جميع أنواع التفاعلات.. الثقافية والاجتماعية والمصالح الأمنية المشتركة"، وذلك خلال مقابلة له مع شبكة سي إن إن.

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه "يجب أن يكون هناك اتفاق نووي مع إيران، وأن يكون هناك نوع من المصالحة بين إيران والعرب"، موضحاً أن "العراق يلعب دوراً مهماً جداً في الوقت المناسب للتوسط بين السعوديين والإيرانيين".

وقال مقدم برنامج GPS الذي أجرى معه المقابلة: "لكن ليس هذا هو المكان الذي تسير فيه الأمور الآن...ما يحدث هو أن السعودية تقوم بتحالف ضمني مع إسرائيل.. لقد أقامت الولايات المتحدة تحالفاً مفتوحاً بشكل فعال، وهذا يشبه إلى حد كبير استراتيجية الاحتواء لمعسكرين متحاربين".

وناقش وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين خلال محادثات هاتفية ثنائية عملية التفاوض مع السعودية، حسب الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإيرانية.

وذكر التقرير أن "وزيري خارجية إيران والعراق ناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقات الثنائية، فضلاً عن مشاكل المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين طهران والرياض".

(د ع)