​​​​​​​برادوست ميتاني: هجوم قوات الديمقراطي الكردستاني على الكريلا أضرّ بكل الكرد

وشنّت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في 13 من الشهر الجاري، هجومًا على مواقع لقوات الدفاع الشعبي في منطقة آمدية في محافظة دهوك بجنوب كردستان، أسفر عن إصابة 3 مقاتلين بجروح بليغة.

ولم يكن هذا الهجوم الأول بل سبقته هجمات أخرى وعمليات استفزاز، بالتوازي مع تصريحات عدائية يطلقها المسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي مقدمتهم مسعود البرزاني ونيجرفان البرزاني ومسرور البرزاني.

وتتطابق رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادات الصف الأول مع رؤية الدولة التركية للقضية الكردية، التي تقوم على العداء الصريح وسياسة الإبادة.

وعلّق المؤرخ الكردي وعضو الهيئة الإدارية في اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة برادوست ميتاني على هجوم قوات الحزب الديمقراطي على مواقع قوات الدفاع الشعبي في منطقة آمدية بمحافظة دهوك، بأنها تأتي في إطار مخطط هدفه تقويض نضال حركة التحرر الكردستانية التي ضحت بنحو 40 ألف شهيد في سبيل حرية كردستان.

'الشعب استاء من هذا الهجوم'

وقال ميتاني: " الهجوم الأخير لقوات البيشمركة على مواقع قوات الدفاع الشعبي أضرّ بكل الكرد، وكسر آمالهم، لأن قواتنا العسكرية الكردية تشكّلت من أجل حماية أرض كردستان، وليست من أجل قتال بعضنا البعض، والشعب استاء من هذا الهجوم، لأنه يأمل أن تكون قوة مقاتليه في مواجهة العدو والمحتلين".

'السلاح يجب أن يُرفع في وجه العدو'

وأوضح ميتاني أن التناقضات الموجودة بين الأحزاب السياسية أو القوات العسكرية يجب حلها بسبل الحوار: "من المؤسف أن نرى اقتتالًا كرديًّا- كرديًّا، لأنه يلبي مطالب وأهداف عدونا، فالسلاح يجب أن يُرفع في وجه العدو وليس في وجه بعضنا البعض".

وتابع حديثه بالقول: "الصراع الذي يدور في جنوب كردستان (باشور) يصبّ في خدمة مؤامرات ومخططات العدو ولاسيما الاحتلال التركي والقوى الظلامية، لذلك على كل كردي الحرص على القيم الكردية، لأن الحرب بالسلاح ستضره".

وشدد المؤرخ الكردي على ضرورة "تحقيق الوحدة الوطنية في كل وقت، ولاسيما في هذه المرحلة، فنحن عطاش للوحدة في كردستان، وبعض الأطراف الكردية تعمل بجدّ من أجل تحقيق وحدة الشعب الكردي، وإبعاد التناقضات عن شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة، لأن قيمنا وأهدافنا واحدة، لذلك يتطلب منا الحفاظ على القيم، وذلك من خلال تحقيق الوحدة".

ودعا عضو الهيئة الإدارية في اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة "جميع الأطراف إلى تصحيح مسارها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية".

(م ح)

ANHA