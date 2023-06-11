​​​​​​​برعاية تركية انتشار المخدرات في سري كانيه المحتلة

أصبحت المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركزاً أساسياً للارتزاق وإيواء مرتزقة داعش، ومؤخراً باتت مركزاً لترويج المخدرات.

وأفادت مصادر محلية من داخل المدينة لوكالتنا ـ موثّقة بالفيديو والصور ـ بانتشار المواد المخدرة، وخاصة مادة الـ " أتش بوز" في مدينة سري كانيه المحتلة، ويتم الترويج لها بشكل علني. وأشارت: "بات يُروَّج للمواد المخدرة وخاصة الأتش بوز، بشكل علني داخل المدينة".

وأضافت المصادر: "إن متزعمي المرتزقة هم من يقومون بترويج مادة الـ "الأتش بوز" وغيرها من المواد المخدرة في المدينة، دون أن يُحاسبوا من قبل دولة الاحتلال التركي ومن قبل ما يسمون أنفسهم بالشرطة العسكرية وغيرها من القوات التي تأخذ على عاتقها حماية المنطقة ومكافحة الممنوعات، حسب وصفهم".

وأفاد مصدر آخر بأن أهم مروجي الـ "الأتش بوز" هو متزعم من مرتزقة الموالي، ويدعى أبو الليث، الذي اعتُقل أكثر من مرة من قبل من يسمون أنفسهم بالشرطة العسكرية، إلا أن مدة الاعتقال لم تكن تتجاوز اليومين، ويتم الإفراج عنه، ليعود إلى ترويج مواده المخدرة في المنطقة".

وأوضح المصدر: "أن نساء المرتزقة يشاركن أيضاً في عملية الترويج بين العامة، لا سيما بين الفئة الشابة".

وكالتنا حصلت على مقطع مصور من داخل السوق المركزي لمدينة سري كانيه المحتلة، يُظهر قيام أحد الأشخاص بنزع ثيابه والمشي عارياً أمام العامة، نتيجة تعاطي الرجل لمادة الـ "أتش بوز" المخدرة، حسب مصدر من داخل المدينة.

وأكد المصدر أن: "الجهات الرسمية التابعة للاحتلال التركي ومرتزقتها، لا تقوم بمكافحة المخدرات، ولا حتى تقديم الدعم للمتعاطين والمدنيين في المنطقة، وعمليات الترويج مستمرة دون أي محاسبة".

(م ح)

ANHA