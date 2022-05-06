​​​​​​​بنحو 20 غارة.. الطيران الروسي يستهدف مواقع داعش في البادية

وجددت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية، حيث استهدفت - خلال الساعات الفائتة - بنحو 20 غارة جوية كل من بادية الرصافة ضمن الرقة وبادية دير الزور أيضاً، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وبذلك يرتفع إلى 70 على الأقل تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على مناطق يتوارى ضمنها مرتزقة داعش ضمن البادية منذ مطلع شهر أيار/ مايو الجاري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد أشار في الثالث من الشهر الجاري إلى إصابة 8 عناصر من قوات حكومة دمشق بجروح متفاوتة، جراء هجوم نفذته خلايا مرتزقة داعش، استهدف مواقع الأولى والمجموعات الموالية لها في منطقة الحمرا ببادية بلدة القورية، شرق دير الزور.

(د ع)