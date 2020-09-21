​​​​​​​بناء على رغبة اتحادات الفلاحين...الإدارة الذاتية تصدر قرارات هامة تخص محصول القطن

القرار تمخض عن اجتماع عقد في قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية شارك فيه كل من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي عبد حامد المهباش وبيريفان خالد ونوابهم، والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، واتحادات الفلاحين في الإدارات الذاتية والمدنية السبعة، وممثلين عن شركة تطوير المجتمع الزراعي.

وناقش المجتمعون التكاليف المترتبة على زراعة "الدونم" الواحد من القطن بعد الاستماع إلى ممثلي اتحادات الفلاحين في الإدارات السبعة ومعرفة تكلفة الدونم الواحد لكل منطقة على حدة.

وكذلك ناقش المجتمعون سعر المادة في الدول المجاورة والمناطق السورية الأخرى والتسعيرة التي تستطيع أن تشتري بها شركة تطوير المجتمع الزراعي المحصول من الفلاحين، وتقديم اقتراحات بوضع تسعيرة مناسبة له.

واتفق المجتمعون خلال الاجتماع وبناء على رغبة اتحادات الفلاحين إفساح المجال للفلاح لبيع محصوله على التجار بالأسعار الحرة، وفتح المعابر أمام التجار وتصدير المحصول إلى الخارج.

(أ ك/سـ)

ANHA