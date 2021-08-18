​​​​​​​بمظاهرة حاشدة مكونات عفرين والشهباء تندد بجرائم الاحتلال التركي في شنكال

وتجمع الألاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء من كافة المكونات على الطريق الرئيسي في ناحية الاحداث رافعين أعلام اتحاد إيزيدي عفرين وصور الشهداء ولافتات كتبت عليها باللغتين الكردية والعربية "على نهج الشهيد مام زكي سنصعد نضالنا حتى تحقيق الحرية".

وشارك في التظاهرة أعضاء المؤسسات في الإدارة الذاتية بالإضافة للطاقم الطبي في مشفى آفرين وأعضاء الشبيبة الثورية السورية.

وانطلقت التظاهرة من الطريق الرئيسي في ناحية الاحداث وجابت الشوارع الرئيسية وسط ترديد الشعارات التي تحي مقاومة شنكال وعفرين وتستنكر الاحتلال التركي ومرتزقته.

ولدى وصول المتظاهرين لساحة حديقة الاحداث توقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم اتحاد إيزيدي عفرين من قبل مصطفى نبو، والذي استذكر جميع شهداء المجزرة وشهداء الحرية. وتطرق نبو إلى سياسات الاحتلال التركي الهادفة لإبادة الكرد في شخصية المجتمع الإيزيدي في الأجزاء الأربعة من كردستان.

كما وحمل نبو حكومتي العراق وإقليم كردستان المسؤولية عن هجمات الاحتلال التركي على شنكال، وارتكاب المجازر بحق الكرد الإيزيدين.

واستنكر نبو الصمت الدولي حيال ما ترتكبه تركيا في شنكال وأخرها استهداف مشفى قرية السكينيه بقضاء شنكال الأمر الذي أدى لاستشهاد العديد من العاملين في المجال الطبي والجرحى.

وبعدها ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار لإقليم عفرين من قبل فريدة إيبو، والتي استنكرت هجمات الاحتلال التركي على قضاء شنكال وناحية زركان في إقليم الجزيرة.

وشددت فريدة لحماية شنكال من اعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال التركي، مبينة بأن شنكال تمثل وجود الكرد في كردستان.

ودعت فريدة الكرد في كردستان الانتفاضة بوجه الاحتلال التركي وسد الطريق أمام ارتكاب المجازر، مشيرة بأن الاحتلال التركي يسعى إلى تحويل شهر آب إلى شهر الفرمانات بحق الإيزيدين.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة شنكال وعفرين.

(كروب)

ANHA