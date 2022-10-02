​​​​​​​بمسيرة حاشدة.. اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين يدعم انتفاضة روجهلات

تجمّع اليوم، العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين في الساحة الرئيسة لبلدة بابنس في مقاطعة الشهباء، حاملات أعلام اتحاد المرأة، ولافتات كتب عليها "المرأة هي الحياة"، "الانتقام هو عهدنا" وصور الشابة جينا أميني التي قتلت على يد السلطات الإيرانية.

وانطلقت المسيرة باتجاه ملعب البلدة، وسط ترديد شعارات تحيي انتفاضة روجهلات كردستان ومقاومة أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء.

ومع وصول المسيرة إلى الملعب، وقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها العضوة في الاتحاد زينب خلو، كلمة قالت فيها "إن ما فعلته السلطات الإيرانية بحق جينا أميني، ليس سوى تأكيد على همجيتها وهمجية الذهنية الذكورية التي تسعى إلى إبادة المرأة وإخراجها من جوهرها".

وتابعت "ورداً على هذه الجريمة الشنعاء، نرى اليوم، حركاً ثورياً يعم روجهلات كردستان وإيران، وعلى هذا الأساس نحن في اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، ندعم هذه الانتفاضة".

ودعت زينب خلو في ختام حديثها، كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة لمحاسبة إيران على هذه الجريمة.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي انتفاضة روجهلات.

(آ ر/ ل م)

ANHA